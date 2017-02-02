В США заложен последний эсминец класса Zumwalt

Третий и последний в своём классе "эсминец будущего" был заложен на верфи и получил своё название "Линдон Б. Джонсон".

Третий и последний эсминец класса Zumwalt 30 января 2017 года был заложен на верфи General Dynamics Bath Iron Works в штате Мэн, США. Новый эсминец получит название "Линдон Б. Джонсон" в честь 36-го президента Соединённых Штатов Америки, сообщает ЦАМТО.

Первый ракетный эсминец класса Zumwalt — DDG-1000 — был спущен на воду 29 октября 2013 года. Первоначально военно-морские силы надеялись построить 32 таких эсминца. Позднее это число было уменьшено до 24, а потом и до трёх из-за высокой стоимости новых экспериментальных технологий, которые должны быть включены в эсминец. Таким образом цена за один корабль составила 7,5 миллиарда долларов, что сравнимо со стоимостью модернизированного авианосца класса "Нимиц".

Основным оружием эсминцев данной серии являются 80 крылатых ракет "Томагавк" и артиллерийские системы. Сам корабль задумывался для поддержки сухопутных войск во время береговых операций. Однако из-за несовместимости с текущими вооружениями ВМС США корабль не имеет никаких систем ПРО и даже комплексов противовоздушной обороны средней дальности. Системы ПВО ограничены двумя скорострельными зенитными пушками и ракетами RIM-162 (это модификация ракет 1960-х годов). Таким образом, в каждой боевой операции Zumwalt требуется сопровождение.

Не обошлось без проблем и начало службы Zumwalt. На своём первом переходе, прямо при прохождении Панамского канала, Zumwalt вторично сломался. Ломался он и сразу после спуска на воду, месяцем ранее. Как выяснилось, проблема была в силовой установке.

Также обнаружилась проблема и с боеприпасами для артиллерийских установок эсминца. Через две недели после принятия в состав ВМС США флот отказался продолжать финансирование боеприпасов для 155-миллиметровых пусковых установок Mk-57 из-за высокой цены на них, которая составила около 800 тысяч долларов за штуку.

Проблемы с эсминцем класса Zumwalt вошли в топ-Лайфа "Оружие-2016: 10 самых значимых военно-технических событий".