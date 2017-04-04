Российский экипаж выйдет в открытый космос в августе

Основная цель выхода — работы над подготовкой шлюза для стыковки с лабораторным модулем "Наука". Однако сроки запуска "Науки" сдвинуты на год, а на МКС пока не доставлены новые российские скафандры.

На пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов участник очередной экспедиции на МКС Фёдор Юрчихин рассказал, что выход россиян в открытый космос запланирован на август 2017 года. Предполагается, что в ходе него будет опробован космический скафандр "Орлан" и будут проведены работы по предварительной подготовке шлюза для стыковки с российским экспериментальным модулем "Наука", сообщает телеканал "Звезда".

В августе российские космонавты должны выйти в октрытый космос, однако скафандры для этого пока на МКС не доставлены Фото: © Flickr/NASA

Работы над созданием многофункционального лабораторного модуля "Наука" начались ещё в 1995 году, более 20 лет назад. Предполагалось, что он должен стать одним из самых больших модулей на Международной космической станции. Изначально его запуск планировался на 2007 год, однако потом сроки начали сдвигаться. В результате проект превратился в долгострой.

Недавно генеральный конструктор по пилотируемым системам "Роскосмоса" Евгений Микрин сообщил, что запуск модуля сдвинут на конец 2018 года. В модуле предусмотрены унифицированные рабочие места и устройства для подключения научного оборудования как внутри станции, так и за бортом. Это позволит проводить многие научные эксперименты, не выходя в открытый космос, что поможет сократить издержки. "Наука" будет заниматься не только собственно научными задачами, но и обеспечивать МКС кислородом, регенерировать воду из мочи и управлять ориентацией станции по каналу крена.

Также под угрозой срыва находится и запланированный выход в открытый космос. Всё дело в том, что одним из заданий на выход была проверка скафандра "Орлан-МКС", потерянного в результате катастрофы грузового корабля "Прогресс МС-04". Пока неизвестно, успеют ли привезти замену скафандра вовремя, или российские космонавты так и останутся без выхода в открытый космос.