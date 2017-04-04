Учёные: Недосып делает запахи пищи привлекательнее

Наш мозг реагирует на запахи пищи сильнее, если он утомлён отсутствием нормального сна. Это провоцирует повышенную активность системы внутреннего вознаграждения и может приводить к различным расстройствам пищевого поведения и набору лишнего веса. Об этом учёные сообщили на прошедшей в Сан-Франциско ежегодной встрече Общества когнитивных нейронаук (CNS 2017).
Нехватка сна, при которой человек спит менее шести часов в сутки, связана с повышенной склонностью к потреблению высококалорийной пищи (например, шоколадных батончиков) и с риском набрать избыточный вес. Учёные из американского Северо-Западного университета во главе с профессором Торстеном Кантом (Thorsten Kahnt) показали, отчего это может происходить.
Исследователи предположили, что повышенная тяга к перееданию при депривации (нехватке) сна может быть связана с изменением восприятия запахов — как в обонятельных центрах головного мозга, так и в областях, связанных с работой системы внутреннего вознаграждения. Чтобы проверить это, учёные набрали добровольцев, разделив их на группы, спавшие в течение ночи нормальное время (восемь часов) или недостаточно (четыре часа). За длительностью сна они следили с помощью фитнес-браслетов. Кроме того, в течение эксперимента отслеживалось количество потреблённых каждым участником калорий.
При нехватке сна запахи пищи становятся более привлекательными и человек съедает больше, чем ему нужно
Фото: © Flickr/LaPetiteTwinkie
На следующий день добровольцам предлагали оценить интенсивность и привлекательность запахов острых или сладких блюд, которые они выбирали сами, а также некоторых непищевых запахов в качестве контроля. Параллельно учёные следили за активностью их мозга с помощью компьютерной томографии.
По словам Торстена Канта и его коллег, независимо от продолжительности сна пищевые запахи вызывали более сильный ответ и в орбитофронтальной коре, и в пириформной коре, и в островке — областях, тесно связанных с проявлением эмоций и работой системы внутреннего вознаграждения. Однако у добровольцев, подвергавшихся депривации сна, разница между активностью, вызванной пищевыми и непищевыми запахами, была выражена намного сильнее, особенно в орбитофронтальной и пириформной коре.
Учёные заключают, что депривация сна усиливает реакцию мозга на ароматы пищи и вызывает более интенсивную работу системы внутреннего вознаграждения. Этот механизм может лежать в основе пищевых расстройств, которые так часто связаны с нехваткой нормального сна.
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