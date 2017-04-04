Учёные: Недосып делает запахи пищи привлекательнее

При нехватке сна мозг интенсивнее реагирует на запахи пищи, что может стимулировать переедание.

Наш мозг реагирует на запахи пищи сильнее, если он утомлён отсутствием нормального сна. Это провоцирует повышенную активность системы внутреннего вознаграждения и может приводить к различным расстройствам пищевого поведения и набору лишнего веса. Об этом учёные сообщили на прошедшей в Сан-Франциско ежегодной встрече Общества когнитивных нейронаук (CNS 2017).

Нехватка сна, при которой человек спит менее шести часов в сутки, связана с повышенной склонностью к потреблению высококалорийной пищи (например, шоколадных батончиков) и с риском набрать избыточный вес. Учёные из американского Северо-Западного университета во главе с профессором Торстеном Кантом (Thorsten Kahnt) показали, отчего это может происходить.

Исследователи предположили, что повышенная тяга к перееданию при депривации (нехватке) сна может быть связана с изменением восприятия запахов — как в обонятельных центрах головного мозга, так и в областях, связанных с работой системы внутреннего вознаграждения. Чтобы проверить это, учёные набрали добровольцев, разделив их на группы, спавшие в течение ночи нормальное время (восемь часов) или недостаточно (четыре часа). За длительностью сна они следили с помощью фитнес-браслетов. Кроме того, в течение эксперимента отслеживалось количество потреблённых каждым участником калорий.

При нехватке сна запахи пищи становятся более привлекательными и человек съедает больше, чем ему нужно Фото: © Flickr/LaPetiteTwinkie

На следующий день добровольцам предлагали оценить интенсивность и привлекательность запахов острых или сладких блюд, которые они выбирали сами, а также некоторых непищевых запахов в качестве контроля. Параллельно учёные следили за активностью их мозга с помощью компьютерной томографии.

По словам Торстена Канта и его коллег, независимо от продолжительности сна пищевые запахи вызывали более сильный ответ и в орбитофронтальной коре, и в пириформной коре, и в островке — областях, тесно связанных с проявлением эмоций и работой системы внутреннего вознаграждения. Однако у добровольцев, подвергавшихся депривации сна, разница между активностью, вызванной пищевыми и непищевыми запахами, была выражена намного сильнее, особенно в орбитофронтальной и пириформной коре.

Учёные заключают, что депривация сна усиливает реакцию мозга на ароматы пищи и вызывает более интенсивную работу системы внутреннего вознаграждения. Этот механизм может лежать в основе пищевых расстройств, которые так часто связаны с нехваткой нормального сна.