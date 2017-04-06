Стоимость ракеты New Glenn оценили в 2,5 миллиарда долларов

При этом ракету будут делать не торопясь, точно по графику, не ввязываясь в гонку с конкурентами.

Глава американской компании Blue Origin Джефф Безос сказал, что стоимость разработки и строительства тяжёлой ракеты-носителя New Glenn составит 2,5 миллиарда долларов. Такое заявление он сделал на 33-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (Колорадо, США), сообщает Inverse.

Джефф Безос рассказал, что тяжёлая ракета-носитель New Glenn будет стоить 2,5 миллиарда долларов. Дешевле "Ангары"! Фото © Blue Origin

Безос подчеркнул, что не собирается форсировать события или вступать в гонку с другими компаниями: "Мы испытаем её [ракету]. А потом начнём пилотируемые полёты, когда всё будет готово. И ни секундой раньше". Также он отметил: "Я всегда напоминаю своей команде, что мы не участвуем в гонке". В отличие от Илона Маска, Джефф Безос предпочитает не строить смелых и сложно реализуемых проектов, а гораздо больше сосредоточен на бизнес-стороне процесса.

Ранее Лайф сообщал, что ресурс двигателя BE-4 рассчитан на сто запусков. Первая ступень ракеты New Glenn, где применяется этот двигатель, будет возвращаемой, и предполагается, что BE-4 сможет отработать на ней сто циклов "взлёт — посадка".

Первая ступень ракеты-носителя будет оснащена шестью опорами и специальными аэродинамическими гребнями для обеспечения плавного приземления на платформу морского базирования даже в неблагоприятных погодных условиях. В этом смысле разработка Blue Origin весьма сходна с продуктом SpaceX. По словам руководства Blue Origin, аэродинамике было отдано много усилий, чтобы погода как можно меньше влияла на график будущих запусков.

Создаваемая компанией Джеффа Безоса ракета-носитель New Glenn сможет доставить 13 тонн груза на геостационарную переходную орбиту и до 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Ракета будет оснащена показанными недавно двигателями BE-4, разрабатывавшимися не только для этого носителя, но и для замены российским РД-180, используемым на ракетах Atlas V. Подробнее о том, чем это грозит российскому производителю, можно прочитать в материале Лайфа "И батуты свои забирайте! США больше не нужны российские ракетные двигатели".