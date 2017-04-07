"Томагавки" в деле. Чем может ответить Россия?

Сегодня ночью боевые корабли США нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому в Хомсе. Россия об ударе была заблаговременно предупреждена, и все силы с аэродрома были выведены. Однако дальнейшая агрессия США может поставить крест на миротворческой операции России и правительства Сирии против террористов. Что мы можем противопоставить ракетным атакам союзников, поддерживающих ИГИЛ* и другие террористические организации в регионе.

Удар американцев по сирийскому аэродрому, если не для российских военных, то для многих, стал неожиданностью. Можем ли мы в одностороннем порядке прекратить агрессию США, мотивированную якобы химической атакой на мирных жителей?

Урок географии

Территория Сирии составляет 185 180 квадратных километров. Это чуть меньше, чем Белоруссия, но больше, чем Таджикистан. При этом правительственные войска контролируют лишь процентов 60–70 от общей территории. Более того, основные города, как и во многих странах Ближнего Востока и Африки, сосредоточены недалеко от побережья. Именно там расположены крупнейшие мегаполисы этой страны: Алеппо, Дамаск, Хомс и Хама. Практически вся западная приморская часть контролируется силами Асада, и по российским меркам она совсем невелика.

Например, от города Идлиб, где сейчас находится центр оппозиционных сил, до базы российских ВКС в Латакии всего 168 километров. Привыкшим мерить российским лаптем, нам кажется, что вся география войны чрезвычайно мала. Так и есть, вся Сирия — это лишь две Ленинградские области, охваченные войной и раздираемые десятками террористических организаций.

Наш ответ

После того как турецкие ВВС сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М, в Латакию на базу Хмеймим была отправлена зенитно-ракетная система С-400. Для её перевозки даже не пришлось задействовать медленный морской транспорт — зенитно-ракетные комплексы перебросили военно-транспортные самолёты Ан-124 "Руслан" из состава одного из подмосковных полков. Сделано это было 26 ноября 2015 года.

Судя по показанным кадрам, в Сирию были привезены как минимум две установки С-400, хотя, скорее всего, это лишь небольшая показанная по телевизору часть. Обычно переброска осуществляется как минимум подивизионно. Каждый дивизион С-400 содержит восемь пусковых установок. На установке всегда четыре контейнера, то есть всего тридцать две штуки. Главный вопрос, какие именно там ракеты, ведь снаружи все контейнеры специально сделаны одинаковыми.

Дело в том, что С-400 может использовать несколько различных типов ракет. В основном это индексы 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6ЕЗ — так называемые ракеты предыдущего поколения. Они же использовались и на С-300, и продолжают эксплуатироваться на С-400. Каждый контейнер пусковой установки может нести одну такую ракету с дальностью поражения от 120 до 200 километров в зависимости от модификации. Масса её боевой части составляет 180 килограммов. Несколько тысяч кубических поражающих элементов дырявят самолёт противника, не оставляя тому никаких шансов.

Может в контейнере находиться и более поздняя разработка — ракета 9М96М, одна из лучших на сегодняшнее время. У неё меньше дальность — от 40 до 120 километров, что с лихвой компенсируется количеством и внутренней начинкой. Таких ракет в одном контейнере четыре, то есть 16 ракет на одну пусковую установку. Эти ракеты обеспечивают максимально высокую вероятность поражения самолёта (свыше 90 процентов). 9М96М может маневрировать с перегрузкой в 20G на высоте до 35 километров, используя свои газодинамические рули, что существенно повышает возможность перехвата баллистических ракет средней и малой дальности.

Более того, в 2015 году на вооружение поступили ракеты 40Н6Е с дальностью поражения до 400 километров. При размещении пусковых установок на побережье в Латакии такие ракеты перекрывают территорию почти всей Сирии. Остаётся лишь небольшая часть, где, например, как раз и расположен город Дейр-эз-Зор, в котором не так давно "бесстрашно" атаковала правительственные войска американская авиация.

Наверняка для потенциального использования на сирийской земле пусковые установки имеют смешанные типы ракет. Так сложнее противнику и больше возможностей для тактического манёвра у командования. Вот и получается, что технически перекрыть небо Сирии можно едва ли не одним дивизионом С-400.

Кроме того, с воды могут помочь российские моряки. Ракетные крейсера "Москва" и "Варяг" по очереди несли вахту в Средиземном море недалеко от сирийских берегов. На их борту восемь пусковых установок С-300 "Форт" или С-300 "Риф" по восемь контейнеров в каждой. Их дальности С-300 с лихвой хватает, чтобы прикрыть всю российскую группировку. В случае усиления напряжённости нет сомнений, что моряки вновь выйдут на вахту.

Дальше больше

В случае осложнения ситуации логичным выглядит размещение в Сирии ещё двух дивизионов С-400, севернее и южнее Латакии, чтобы гарантированно перекрывать всё воздушное пространство над контролируемой проправительственными войсками территорией.

Возможно и добавление в группировку войск пары самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 "Шмель" на базе Ил-76. При помощи них можно гарантированно засечь пуск баллистических нестратегических ракет на расстоянии до 800 километров и "увидеть" истребители на расстоянии в 200 километров. По данным Jane's, Россия уже использует в Сирии один такой самолёт с конца 2015 года, а при добавлении ещё двух можно осуществлять круглосуточное управление.

Все важные точки можно прикрыть "Панцирями". Эти тактические комплексы прекрасно работают, обеспечивая защиту от беспилотников и вертолётов противника на расстоянии до 30 километров. У российской армии достаточно средств, чтобы сделать небо над Сирией чистым. Вот только к чему это приведёт?

Fox News уже сообщила о доставке в Сирию передовой зенитной ракетной системы SA-23 (С-300В4). Это первый случай её развёртывания за пределами нашей страны. Всё это лишь подтверждает, что российское командование повышает ставки в сирийском конфликте и увеличивает численность группировки.

Проверка боем

Американцы прекрасно знают возможности российских ПВО. Никто не хочет проверять свои возможности и рисковать самолётами. Возможно именно поэтому сначала они применили "Томагавки", чтобы оценить, готовы ли мы задействовать развёрнутые системы ПВО.

Сейчас наши средства объективного контроля позволяют командованию чётко называть все задействованные в операции боевые единицы другой стороны, как, например, в том же налёте на войска Асада под Дейр-эз-Зором.

Ракета комплекса С-400 не оставит истребителю или "Томагавку" никаких шансов. Она может поразить цель, движущуюся на скорости до 17 000 километров в час, и F-16 всего лишь c двумя с лишним тысячами километров в час мало что может противопоставить. Масса боевой части ракеты такова, что не оставит шансов и пилоту.

Провокация

Ещё более реалистичен вариант провокации, когда в зону действия российских ПВО влетит, например, Lockheed C-130 Hercules. Это военно-транспортный самолёт, имеющий в том числе и ударную версию AC-130, которая представляет собой летающую артбатарею. Она оснащена 20-миллиметровыми скорострельными авиапушками M61 Vulcan, 40-миллиметровой пушкой L-60 и 105-миллиметровым орудием М-102.

Естественно, он появится во время боевых действий и именно там, где мог бы помочь проамериканским силам. А уже после того, как его собьют, выяснится, что это был исключительно транспортный вариант, перевозивший "врачей без границ", поп-диву и хор сирийских мальчиков-беженцев.

О чём и как будет писать пресса свободного Запада — понятно заранее, ведь история уже знает подобные случаи. Корейский "боинг-747" в 1983 году отклонился аж на 500 километров в глубину советской территории, шёл, не отвечая на запросы, пролетел над несколькими военными объектами и только после этого был сбит, что вызвало волну возмущения и протестов в мире. В Сеуле провели многотысячные акции и шествия против действий СССР. Были сожжены советские флаги.

Среди погибших оказался член палаты представителей США Ларри Макдональд (Larry McDonald), который собирался баллотироваться на пост президента США. Ну чем не повод к войне? И что предлагалось делать советским ПВО? Расследование впоследствии показало, что пилоты (возможно!) ошиблись, вводя данные в автопилот, и (возможно!) ни разу не проверили, куда они летят. Такой чудесный сценарий в Сирии может быть разыгран легко и непринуждённо.

Против лома нет приёма

И вот удар США "Томагавками", который мы пока оставили без ответа. Наших сил ВКС для защиты всего воздушного пространства Сирии в настоящее время недостаточно. Причём подобным образом США уже действовали. Например, во время операции "Лиса пустыни", проведённой в Ираке в 1998 году, было запущено более 415 крылатых ракет морского и воздушного базирования.

Этого будет достаточно, чтобы пройти российский щит ПВО, по географическим причинам не имеющий возможности эшелонированного размещения и полной поддержки военно-космических сил. Даже если дивизиону С-400 удастся поразить все выпущенные в них ракеты, достаточно быстро наступит момент, когда ракеты в контейнерах просто закончатся. И тогда при поддержке авиации база будет уничтожена.

Избежать этого можно только в теории, если сосредоточить в Сирии несколько дивизионов С-400 и куда больше "Панцирей". Однако это довольно дорогостоящий шаг, нецелесообразный вне рамок большого военного конфликта с США.

Наверняка за этим последует уже российский удар по кораблям и подводным лодкам, с которых американцы будут совершать пуски ракет, а это уже прямая дорога к третьей мировой войне. Дальше одна из сторон задействует ядерное оружие.

Что делать?

Следует понимать, что российские силы ПВО в Сирии находятся в чрезвычайно затруднённом положении и, с одной стороны, только своим появлением постоянно воздействуют на геополитическую ситуацию, с другой стороны, чрезвычайно уязвимы, будучи оторванными от России. Они словно меч самурая, который не должен быть вытащен из ножен впустую, но если уж лезвие увидело свет — обязательно прольётся кровь.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.