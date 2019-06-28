Камера наблюдения сняла, как подросток поймал 2-летнюю девочку, выпавшую из окна

Парень стал настоящим героем после того, как ребёнок не получил ни единой травмы.

Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда в Стамбуле прохожий спас двухлетнюю девочку, когда она выпала из окна второго этажа. Героем оказался 17-летний алжирец по имени Феузи Забаат, сообщает Unilad.

Оказалось, что девочка осталась без присмотра, когда мама готовила на кухне. К счастью, Феузи вовремя её заметил — и малышка не получила никаких травм. Счастливые родители отблагодарили своего героя, вручив ему 200 турецких лир.

Я проходил мимо, когда увидел девочку, свисающую из окна. Я подошёл к ней поближе и, когда она упала, обнял Феузи Забаат

Быстрая реакция мамы спасла жизнь малышу, когда тот сорвался с перил — видео