Ад на земле. Что происходит в женских колониях с матерями-убийцами

Нижегородский областной суд должен вынести приговор 27-летней местной жительнице Елене Каримовой. Её судят за то, что она жестоко убила, а затем сожгла своих детей — четырёхлетнюю дочь и двухлетнего сына. Гособвинение запросило для Каримовой 21 год заключения в колонии общего режима. Несмотря на беспрецедентное по своей жестокости убийство, закон не позволяет дать ей пожизненный срок. Как рассказали Лайфу эксперты, если суд признает Каримову виновной, в колонии её ждёт "народный" суд и трудная жизнь: женщины-зэки особо почитают пожилых родителей и детей и безжалостно относятся к их убийцам.

Напомним, на скамье подсудимых оказалась жительница Нижнего Новгорода Елена Каримова. Её обвиняют в убийстве двух детей, а также в краже золотых украшений. Своей вины она не признаёт и говорит, что, мол, к убийству малышей причастна не она, а бывший муж. На вопросы Лайфа о детях она сорвалась в слёзы. Её адвокат также настаивает, что Каримова не убивала детей, и просит её оправдать.

Прокурор считает вину Каримовой полностью доказанной: она сама призналась в убийстве сразу после задержания, а также рассказала следователям подробности.

В России права женщин, в том числе и преступниц, оберегаются особо — им не назначают высшую меру наказания, сколько бы убийств они не совершили. Кроме того, в России нет женских колоний строгого и тем более особого режима. Свой срок женщины-убийцы отбывают на общем режиме вместе с осуждёнными за кражи, наркотики или мошенничество.

Скорее всего, Каримова попадёт в одну из женских колоний в Центральном федеральном округе. Это может быть Нижегородская, Московская, Ивановская или Владимирская область. Женщины отбывают срок в отрядах по 40–70 человек.

Знающие люди говорят, что в женской колонии Каримову ждёт особый приём.

— У женщин-зэков есть свои жёсткие понятия по отношению к убийцам. Например, к убийцам мужчин там относятся спокойно. А вот малолетние дети и пожилые родители — это святое. За их убийство и спрашивают особо. Жизнь самого убийцы может превратиться в настоящий кошмар, — рассказал Лайфу один из оперативников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По его словам, самое мягкое наказание для убийцы — она на весь срок останется изгоем и одиночкой.

— Женщины в заключении держатся небольшими семьями, в которых есть старшая. В таком социуме легче выжить, найти поддержку и пропитание. Кроме того, семья защищает своих во время стычек и конфликтов. Одиночке в колонии выжить очень трудно, — рассказывает оперативник.

В самом худшем варианте жизнь убийцы детей может превратиться в настоящий ад: её будут жестоко избивать по любому поводу. Впрочем, ФСИН хорошо знает о таких неформальных порядках, поэтому на этот счёт есть варианты.

— Если дело доходит до избиений, осуждённую изолируют в одиночную камеру, где она содержится до тех пор, пока опасность не минует, — признался оперативник.

По его словам, этот срок фактически не ограничен, поэтому в камере-одиночке убийца может провести даже годы.

Последний достоверно подтверждённый смертный приговор в отношении женщины был исполнен в 1987 году на Украине. Высшую меру наказания получила 45-летняя Тамара Иванютина за девять убийств и 20 покушений на убийство. В 1983-м к смертной казни за хищения госсобственности была приговорена Берта Бородкина — руководитель треста ресторанов и столовых Геленджика. В 1978 году казнили легендарную Антонину Макарову — Тоньку-пулемётчицу. Во время войны она попала в плен и согласилась исполнять приговоры. Следствие выяснило, что она расстреляла 169 красноармейцев и партизан.

По данным Лайфа, сейчас в России 6,5 тысячи женщин отбывают срок за умышленное убийство, в том числе и детей, 20 человек — за убийство новорождённых, 2,2 тысячи — за причинение тяжкого вреда, повлёкшее смерть. Это когда человека забивают до смерти.