"Иногда я сволочь". Мать, убившую детей в Нижнем Новгороде, искали приставы

До последнего времени молодая жительница Нижнего Новгорода Елена Каримова не давала никому повода подумать, что она собирается жестоко расправиться с собственными детьми.

Суд в Нижнем Новгороде по ходатайству Следственного комитета арестовал 27-летнюю местную жительницу Елену Каримову, обвиняемую в жестоком убийстве двух её детей — четырёхлетней дочери и двухлетнего сына. Она задушила их своими руками, а затем два раза пыталась сжечь тела, чтобы скрыть следы. Сама Каримова не может внятно объяснить свой зверский поступок. Она утверждает, что расправилась с детьми, потому что устала растить их одна и якобы не могла их содержать. Уже известно, что она занималась сетевым бизнесом, какое-то время жила в Москве, где у неё есть родной брат, но наделала там долгов, после чего судебные приставы открыли на неё исполнительное производство.

В первую очередь будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости женщины. Кроме того, следователи проверят информацию, что Каримова исповедовала радикальные религиозные взгляды.

Заседание суда проходило в закрытом режиме: прессу вывели из зала, потому что адвокат Каримовой боялся за жизнь своей подзащитной. Впрочем, перед заседанием журналисты засыпали Каримову вопросами, однако она ответила, что будет объясняться только перед судом. На вопрос одного из журналистов, знают ли об убийстве внуков её родители, она ответила, что, наверное, скоро узнают. Каримова в суде выглядела вполне адекватной, сидела за решёткой, низко опустив голову.

Как и предполагалось, суд поддержал следствие и арестовал Каримову на два ближайших месяца.

О жестоком убийстве четырёхлетней девочки и двухлетнего мальчика стало известно случайно. 26 апреля жители деревни Осинки в Семёновском районе Нижегородской области вызвали пожарных — горело заброшенное зернохранилище на окраине села, расположенное на 65-м километре трассы Нижний Новгород — Киров. Когда огнеборцы справились с пожаром, то сделали страшную находку — обгоревшие маленькие тела. Прибывшие на место эксперты-криминалисты осмотрели тела и предварительно установили, что это дети, которых убили ещё до пожара, а затем попытались сжечь.

Областное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело, а сыщики угрозыска начали искать родителей детей и очевидцев, которые бы помогли восстановить картину жестокого убийства.

Поздно вечером оперативники задержали мать детей — 27-летнюю жительницу Нижнего Новгорода Елену Каримову. На первом же допросе она призналась, что убила собственных детей. По словам представителя регионального СУ СК РФ Юлии Скляровой, следователям удалось задержать её благодаря помощи одного из случайных свидетелей.

— Следователи СК благодарят мужчину, который стал косвенным очевидцем произошедшего, за проявленную активную гражданскую позицию, — рассказала Склярова.

По её словам, многие жители Нижегородской области и Семёновского района откликнулись на призыв сыщиков оказать содействие в расследовании этого ужасного преступления.

Пока картина убийства выглядит так: 25 апреля 2018 года рано утром около дома по проспекту Бусыгина Автозаводского района Каримова посадила сына С. и дочку Х. на заднее сиденье автомобиля KIA Rio, который она арендовала в одном из местных каршерингов. После этого она руками задушила детей и стала думать, что дальше делать с телами. Решено было сжечь тела в безлюдном месте.

Она заехала на ближайшую заправку, где купила жидкость для розжига, и поехала в лес около деревни Шалдеж Семёновского района, где облила тела малышей специальной жидкостью и подожгла их. Однако мать испугалась, что её могут заметить охотники, поэтому сбила огонь, положила тела детей на заднее сиденье автомобиля и вернулась домой в Нижний Новгород.

На следующий день она вновь повезла прятать тела убитых детей в Семёновский район. Недалеко от деревни Осинки она нашла заброшенное здание, занесла туда тела сына и дочки, подожгла помещение, а сама уехала.

Причины, по которым женщина лично расправилась с детьми, пока не известны. Сама Каримова говорит, что до убийства её якобы довела нужда: она развелась с мужем, нигде не работала, ей не на что было содержать детей. Всё это оказалось враньём. Каримова хоть и разведена, но деньги у неё были. По крайней мере, в каршеринговой компании следователям рассказали, что она тратила примерно 40 тыс. в месяц на аренду автомобилей. Кроме того, при обыске квартиры оперативники нашли только что купленную турпутёвку за границу.

При этом у Елены Каримовой как минимум до 2016 года были крупные незакрытые кредиты. Об этом Лайф узнал из судебных источников и из базы приставов. В 2016-м на женщину выписали исполнительный лист о принудительном взыскании долга перед банком, так как она просрочила платежи.

Как выяснилось, она живёт на два города — Москву и Нижний Новгород. Она работает в интернет-магазине косметики, о чём сообщает на своей страничке в "Инстаграме". Более того, девушка оказалась достаточно популярным инстаграм-блогером: на неё подписано более 21 тысячи человек. По некоторым данным, её муж, от которого у неё было двое детей, женат вторым браком. При этом бывшая жена привлекала его по суду к ответственности за невыплату алиментов первой семье.

В социальных сетях на страничке Каримовой нет ничего подозрительного или признаков стресса, переживаний, неадекватного поведения. Она размещала свои фотографии и детей, сопровождая их признаниями в любви.

"Она моя душа, самый дорогой мой человечек, самая долгожданная доченька. Та, ради которой я всегда на ногах. Та, ради которой я живу. Она моя копия, такая же вредная, как я. Мой воздух, моя самая ласковая, самая умная девочка", — пишет Каримова под фото дочери 21 апреля.

Ещё несколько дней назад она публиковала видео в своём "инстаграме", как они с детишками весело едут в машине.

"Да, я не идеальная дочь. Даже иногда сволочь‍. Все свои 26 лет никогда никого не слушала начиная с 15 лет. Всегда сама себе на уме... В любых вопросах, касающихся моей жизни! Я рано стала самостоятельной... Даже очень рано... Несмотря на все преграды со стороны... Знай, мам, жизнь не бывает без ошибок, я построила себя сама, каждую свою клеточку, каждую частичку своего мозга. Я знаю, что я очень часто обижала тебя за последние 11 лет, идя, как баран, к своим идеям, переступая через тебя, переступая через всех, кто хоть как-то пытался учить меня жизни. Ни о чём не жалею. И ты не жалей. И помни всегда! Тебе никогда не придётся за меня краснеть, твоя дочь с головой по жизни и её не потеряет никогда!" — написала она в прошлом году послание своей матери в "Инстаграме".

Подруга Каримовой не может поверить в случившееся. Ирина Н. считает, что Елена просто не способна на такое.

— Вообще, откуда такая информация? Этого априори не может быть. Она мне только вчера скидывала просто по WhatsApp прикол, мы просто шутили, смеялись, — вспоминает шокированная женщина в беседе с Лайфом.

Елену она характеризует как нежную и заботливую маму, которая обожала своих детей и буквально "дышала над ними".

— Не может такого быть, я не верю в это, это утка какая-то ваша. Идиотизм, злая шутка, — продолжила женщина. — Она над своими детьми просто дышала. Над своими детьми она дышала! Не дай бог, простудится или чего-то... бежала к ним!

В первую очередь следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, в каком состоянии находилась Каримова. Кроме того, есть информация, что в последнее время Каримова увлеклась радикальными религиозными направлениями.

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