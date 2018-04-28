Нижегородскую мать-убийцу арестовали на два месяца

Местная жительница сама созналась в том, что сначала задушила своих маленьких дочку и сына, а потом попыталась сжечь тела детей.

Жительницу Нижегородской области Елену Каримову, которую подозревают в убийстве двух своих маленьких детей, заключили под стражу на два месяца. Об этом заявил прокурор Московского районного суда Нижнего Новгорода, так как заседание прошло в закрытом режиме.

Сотрудник надзорного ведомства добавил, что Каримова полностью признала свою вину. Она также выразила готовность сотрудничать со следствием.

Местная жительница призналась, что сама убила и попыталась сжечь своих маленьких дочку и сына. По её словам, она решилась на это, поскольку не могла обеспечить детям достойную жизнь. Как уже сообщал Лайф, их обугленные тела нашли на заброшенной овощебазе.