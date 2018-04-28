Озлобленная психопатка. Кто она — мать, которая сожгла своих детей?

Страшное убийство двух маленьких детей в Нижегородской области раскрыто — и от подробностей даже у матёрых оперативников волосы встают дыбом. Малышей убила собственная мать, и не просто убила, а с особой жестокостью.

Убийцу зовут Елена Каримова. Ей 27 лет. Симпатичная, ухоженная, с аккуратной стрижкой. Если бы вы повстречали её на улице, то вам бы в голову не пришло, какой ад может быть у неё в душе. У Елены было два малыша — четырёхлетняя дочка Хадижа и двухлетний сын Сулейман.

Эта история, больше похожая на сюжет фильма ужасов, началась 25 апреля. 27-летняя женщина собственными руками задушила сначала свою четырёхлетнюю дочь, а потом двухлетнего сына. Сделала она это не в порыве гнева — она заранее всё продумала и специально (!) для этой цели арендовала автомобиль.

После убийства женщина, не мешкая, стала избавляться от маленьких тел. Она заехала на заправку, купила жидкость для розжига (!!!), выехала за город и остановилась в лесу. Убийца вытащила мёртвых малышей из машины, кинула на землю и подожгла.

Несмотря на то что душегубка заранее всё спланировала, в какой-то момент что-то пошло не так. Она испугалась, что в лесу её смогут заметить охотники и местные жители (поблизости была деревня). Женщина залила пылающие трупы водой, положила их обратно в машину и поехала обратно в город. На этом ужас не закончился.

На следующий день, после того как эта тварь не из человеческого рода выспалась и отдохнула, она снова села за руль автомобиля, где лежали обугленные тела детишек, и поехала в сторону деревни Осинки. В 200 метрах от жилых домов находится заброшенная овощебаза. Видимо, убийца об этом знала, она подъехала близко к зданию, выволокла тела малышей и просто кинула их на пол за пустыми ящиками. Овощебазу она подожгла.

Когда детские тела были обнаружены в заброшенном здании (они не успели сгореть дотла), полицейские сразу же стали искать следы родителей. Следствие завело оперативников к матери-убийце. Она полностью признала свою вину.

Когда её спросили, зачем она это сделала, она заявила, что не могла больше жить в бедности — ей не на что было содержать детей. Если сейчас в вашем сердце появилась капля сострадания к женщине, то учтите ещё один факт — эта "несчастная" мамаша нигде никогда не работала, была в разводе и при этом ежемесячно тратила более 40 тысяч рублей на… аренду автомобилей. Дальше — больше. Незадолго до убийства своих маленьких детей она приобрела совсем не дешёвую путёвку за границу.

Первое, что приходит в голову, после того как появились все подробности: мать-убийца сошла с ума и была не в себе. Но эту гипотезу опровергают психиатры: у этой женщины, скорее всего, нет никаких серьёзных психических заболеваний, которые вызваны органическим поражением головного мозга. У неё, вероятно, расстройство личности — таких людей официально не причисляют к психическим больным, но их поведение очень сильно отклонено от нормы, что мешает жить и им, и их близким.

Убийца с истерикой

По словам психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, эта женщина, которая задушила и сожгла своих маленьких детей, — скорее всего, истеро-возбудимая психопатка.

— Это люди эгоистичные, злобные, очень себялюбивые, они могут жить в обществе и подстраиваться под требования окружающих, но в быту они проявляют свою истину сущность, — говорит специалист. — Обычно такой тип личности характерен как раз для женщин. Они любят свободный образ жизни, заводят много любовников. Не любят мужа и не любят своих детей. Хорошо, если есть возможность взять няню для детей — тогда те будут почти в безопасности. Если детей пристроить некуда, то они начинают мешать матери вести свою праздную жизнь.

Возбудимая психопатия — это расстройство личности, при котором у человека появляется раздражительность, вспыльчивость, конфликтность и очень агрессивное поведение.

В чём причина развития этого недуга? Повлиять может наследственность (если такое расстройство было у кого-то из семьи), но чаще истеричная психопатия возникает из-за внешних обстоятельств. Таких людей плохо воспитывали, ругали, обижали, унижали. Могут так же сыграть роль тяжёлые заболевания или физические отклонения. Эти психопаты очень экспрессивны, легко идут на конфликт, при этом последствия такого дерзкого поведения их совершенно не волнуют.

Кроме агрессивности у возбуждённых психопатов бывают другие характерные черты — такие люди могут быть льстивы (ко всем подлизываются ради собственной выгоды), очень педантичны, аккуратны (до фанатизма). За всем этим будет скрываться злость на весь мир и приступы гнетущей беспричинной тоски.

В какой-то степени на поведение женщин-психопаток влияют неудачи в личной жизни. По словам психиатра, материнский инстинкт у истеро-возбудимых психопаток чаще всего просто-напросто отсутствует.

Может сложиться впечатление, что убийца — жертва обстоятельств. Ведь её действиями руководит расстройство, а причины этого расстройства порой зависят от внешних факторов, а не от неё самой. Но это не так — такие люди полностью отдают себе отчёт в своих действиях.

Её могли вылечить

По словам эксперта, ситуация развивалась примерно по такому сценарию. Девушка захотела поехать отдыхать за границу, возможно, не одна. И у неё появилось препятствие — куда деть детей? Отдать их, видимо, было некуда (хотя тут сразу возникает вопрос — где всё это время был их отец?). Раздражённая, озлобленная психопатка, не разбирая, что перед ней её родные малыши, решает в буквальном смысле слова реализовать план "нет человека — нет проблем". Её план был рассчитан на то, что её не найдут и не заподозрят, про детей она могла что-нибудь соврать окружающим — мол, в детском лагере отдыхают. Но Следственный комитет разрушил её планы, и она просто созналась в содеянном.

Возникает вопрос — если ей так мешали дети, почему она не отдала их в детский дом?

— Чтобы отдать детей в детский дом, нужно пройти различные бюрокартические процедуры. Такие женщины не хотят тратить время на эту волокиту, плюс за это она наверняка бы получила общественное порицание — а перевозбуждённые истерички просто не выносят претензий и замечаний со стороны окружающих.

Такого рода психопатия редко, но всё же поддаётся лечению. Этим должен заниматься психиатр. Но проблема в том, что родственники таких психопатов обычно списывают агрессивное поведение своего близкого человека на особенности характера — мол, ну что тут поделаешь, такой он человек. А сам психопат никогда не признается, что с ним что-то не так.

— Самое страшное, что почти никогда невозможно заранее предугадать и предупредить такой страшный исход. Хотя стоит отметить, что такие истерички не всегда прибегают к криминальным мерам, — говорит Виноградов. — Внешне такие женщины не вызывают никаких подозрений. Обычно они хорошо образованы, с нормальной речью, с нормальной внешностью, кокетливые, улыбчивые. Её знакомые наверняка сейчас пребывают в шоке от её поступка и хватаются за голову — как такое возможно?

По словам криминалиста, очевидно, что в ходе судебно-медицинской экспертизы эту женщину признают вменяемой и накажут по всей строгости закона. По уголовному кодексу, за убийство малолетних беспомощных малышей она может поселиться за решёткой до конца жизни.

Ранее Лайф рассказывал о матерях, которые убивают своих новорождённых детей. Там обычно всё по-другому, и эти женщины находятся в состоянии аффекта из-за навалившихся на них несчастий. Как правило, они чувствуют себя никому не нужными и им некому помочь.