"Не могла обеспечить". Мать призналась, что убила двух детей и пыталась их сжечь

Следователи установили, что она тратила много денег на аренду автомобилей, а незадолго до совершения преступления даже купила путёвку заграницу.

Стали известны подробности убийства двоих детей, которых сожгли в на заброшенной овощебазе в Нижегородской области. Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, преступление совершила 27-летняя мать погибших.

Как отметили в ведомстве, утром 25 апреля подозреваемая руками задушила свою четырёхлетнюю дочь и двухлетнего сына утром на заднем сидении арендованной машины. Инцидент произошёл в около дома по проспекту Бусыгина Автозаводского района.

В тот же день женщина попыталась избавиться от тел: она купила на автозаправочной станции жидкость для розжига, выехала в Семёновский район, и в лесополосе около деревни Шалдеж подожгла детей. Испугавшись, что её могут увидеть охотники, она потушила огонь водой и вновь положила тела малышей в салон, после чего приехала в Нижний Новгород. 26 апреля она вновь вывезла погибших дочку и сына в Семёновский район и подожгла тела в заброшенном строении, а затем скрылась с места происшествия.

— Подозреваемая созналась в содеянном, — отметили в СК. — Она заявила, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечить достойную материальную жизнь своим детям.

В ведомстве отметили, что женщина разведена и нигде не работает. В то же время установлено, что ежемесячно она тратила более 40 тысяч рублей на аренду машин, а незадолго до убийства детей купила путёвку заграницу.

В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Кроме того, будет проведена психолого-психиатрическая, с целью определения вменяемости женщины.