Двоих детей убили и сожгли на заброшенной овощебазе в Нижегородской области

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, но известно, что на вид детям не менее семи лет.

Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетних" после гибели двоих детей в заброшенном здании овощебазы Семёновского района. Об этом сообщила РИА "Новости" начальник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

Отмечается, что овощехранилище находится в 200 метрах от деревни Осинки. По словам Скляровой, ночью туда приехали пожарные, получившие сигнал о возгорании. На месте были обнаружены обгоревшие тела двоих маленьких детей. Само возгорание было на небольшом участке, где обнаружены останки малышей.

Дети не опознаны, на вид им меньше семи лет. Позднее Склярова сообщила, что они были убиты. Неизвестны остаются причины и обстоятельства произошедшего.

По данным телеграм-каналов, дети были обнаружены в чемодане, но эту информацию не подтверждают правоохранительные органы.