Очевидец снял неопознанный объект, который бесшумно завис над жилыми домами

Мужчина утверждает, что ещё как минимум 100 местных жителей видели в небе те же огни, что и он.

Пользователи в замешательстве после того, как в Сети появилось видео с огнями, летающими в небе над калифорнийским городом Менифи. На ролике видно, как объект, напоминающий инопланетный корабль, бесшумно парит над домом и практически не двигается, сообщает Daily Star.

"Что это, чёрт возьми, такое? Если это дроны, то что находится посередине? И они летают слишком высоко для дронов", — восклицает один из очевидцев за кадром. Затем в страхе мужчина кричит, что закончится всё очень плохо, ведь, вероятнее всего, это НЛО.

Автор видео также утверждает, что более 100 человек видели те же огни, что и он. По его словам, неопознанный объект парил в небе около пяти минут, после чего скрылся. Многие пользователи были не в силах объяснить то, что происходит в кадре, подтвердив самые страшные догадки.

Впрочем, нашлись и те, кто решил, что это всего лишь парашютисты. И их теория вполне может оказаться правдой, ведь примерно в то же время команда Red Bull skydive снимала трюк в воздухе.

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