Борис Джонсон назвал своё предназначение на Земле

Глава британского МИД отметил, что рад своему переизбранию и готов продолжить работу в кабмине.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что очень рад быть переизбранным в новое правительство, сообщает Sky News Newsdesk. По словам главы британского МИД, у него впереди "ещё очень много работы" ради "величайшего государства на земле".

Ранее Лайф сообщал о том, что Тереза Мэй переизбрана в парламент и получила согласие королевы сформировать новый кабмин. Отметим, что в ходе досрочных парламентских выборов в Великобритании ни одна из партий не получила абсолютное большинство мест в палате общин.