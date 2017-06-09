Оливер Стоун оказался под впечатлением от работоспособности Путина

По словам режиссёра, ни один американский президент не посвящает работе столько времени.

Американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что его впечатляет работоспособность президента России Владимира Путина.

— Я восхищён его дисциплиной. Его способностью делать это снова и снова на протяжении 16 лет. Его выносливостью, тем, как он работает. Ни один американский президент, насколько я знаю, не работает столько часов. В этом смысле он напоминает мне Джимми Картера [39-й президент США] — своей преданностью работе, — заявил Стоун The New York Times.

В интервью газете кинематографист также отметил, что США стараются обвинить Москву во всех грехах ещё с 1917 года.

Напомним, что документальную картину из четырёх частей, для которой Оливер Стоун брал интервью у Путина, покажет американский канал Showtime с 12 по 15 июня.