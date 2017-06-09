Из-за того что ни одна партия не набрала больше половины мандатов, в стране возникла ситуация так называемого "подвешенного парламента".

Обнародованы окончательные результаты парламентских выборов в Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

Так, по итогам подсчёта голосов, Консервативной партии досталось 318 мест в парламенте, Лейбористской — 262. В свою очередь Шотландская национальная партия получила лишь 35 мандатов, а Партия либеральных демократов — 12. Остальные же места в британском парламенте — их осталось 23 — разделили между собой другие объединения.

Примечательно, что ни одна партия не набрала больше половины мандатов. Поэтому в стране возникла ситуация так называемого "подвешенного парламента". Как рассказал ранее политолог Дмитрий Савкин, это означает, что консерваторы, несмотря на наибольшее число мест в парламенте, не смогут единолично сформировать правительство.