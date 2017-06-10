Путин в интервью Стоуну рассказал о внуках

С 12 июня на кабельном канале Showtime выйдет документальный фильм режиссёра "Интервью с Путиным", который готовился два года.

Президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну признался, что у него уже есть внуки, однако у главы государства не хватает времени часто с ними видеться.

Как сообщает телеканал CNN, Стоун спросил у президента РФ, любит ли он внуков.

— Путин сказал, что да, но признал, что у него немного времени, чтобы играть с ними, — цитирует CNN отрывки из интервью.

Напомним, с 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссёр готовил два года. Отрывки этого большого разговора с президентом уже появлялись в СМИ.