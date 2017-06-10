После британских выборов Мэй позвонили Трамп и Макрон

Консервативная партия, которую возглавляет премьер-министр, по итогам голосования получила 318 мест в парламенте.

После выборов в британский парламент премьер-министр Тереза Мэй провела телефонные разговоры с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Reuters.

— Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил, чтобы поздравить премьер-министра и заявил, что он рад тому, что она продолжит оставаться близким партнёром [Франции], — говорится в сообщении пресс-службы Мэй.

С Дональдом Трампом британский премьер также договорилась "углублять близкую дружбу" между двумя государствами.

Как сообщал Лайф, в Великобритании обнародованы окончательные результаты парламентских выборов. Согласно данным, Консервативная партия получает 318 мест в парламенте, Лейбористская партия — 262, Шотландская национальная партия — 35, партия Либеральных демократов — 12, другие объединения — 23 мандата.