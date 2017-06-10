Новое реалити-шоу. За выступлением Коми в сенате следили 18 млн американцев

Американские сети прерывали регулярное вещание, чтобы транслировать показания экс-главы ФБР в прямом эфире.

За выступлением экс-главы ФБР Джеймса Коми в американском сенате 8 июня наблюдали по меньшей мере 18 млн зрителей в США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на предварительную информацию о рейтингах от телевизионных сетей.

Для сравнения агентство приводит данные по аудитории во время финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США (Super Bowl) — обычно самого популярного зрелища на американском ТВ. В прошлом году финал смотрело 111 млн американцев. А инаугурация Дональда Трампа в январе привлекла аудиторию около 31 млн человек.

Ранее издание New York Daily News назвало слушание экс-главы ФБР Джеймса Коми лучшим реалити-шоу сезона. Журналист Дон Кэплан считает, что показания бывшего руководителя Бюро и выступления сенаторов были переполнены драмой.

Как сообщал Лайф, 8 июня в Сенате США экс-глава ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы сенаторов об отношениях Трампа с Россией и прошедших президентских выборах.