Полиция трижды допрашивала Линдси Лохан из-за вещей её экс-бойфренда из России

По данным британского издания, Егор Тарабасов обвинил актрису в том, что она забрала его часы за 4 тысячи фунтов и крестик.

В мае актриса Линдси Лохан трижды приходила на допрос в полицейский участок Чаринг-Кросс в Лондоне из-за того, что бывший русский бойфренд звезды Егор Тарабасов обвинил её в краже своих вещей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным СМИ, после расставания Лохан вернула Тарабасову ювелирные украшения, одежду и часы Rolex за 3,5 тысячи фунтов стерлингов. Однако российский бизнесмен якобы обвинил девушку в том, что она забрала ещё некоторые вещи на сумму 3,5 млн фунтов. Среди них, как узнало Daily Mail, — часы стоимостью 4 тысячи фунтов и золотой православный крест — подарок покойного крёстного отца Тарабасова.

— Егор несколько месяцев гонялся за Линдси, чтобы вернуть личные вещи, но безрезультатно. В конце концов он почувствовал, что у него нет выбора, кроме как пойти в полицию и официально обвинить её в краже. Линдси то была в Великобритании, то уезжала, поэтому полиции было сложно провести допрос. Они, наконец, добрались до неё, отправив электронное письмо её агенту, в котором пригрозили Линдси арестом. Справедливости ради стоит сказать, что между ними нет любви, — рассказал изданию один из друзей Тарабасова.

О романе американской звезды с наследником российского бизнесмена Егором Тарабасовым стало известно в марте 2016 года. С этого времени пара постоянно находилась в центре скандалов. Линдси обвиняла своего русского жениха в изменах и побоях, СМИ публиковали кадры их ссор.