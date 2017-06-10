Республиканцы призывают Трампа жёстче относиться к России

Такое мнение политики высказали из-за приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Президент США должен занять более жёсткую позицию в отношении России и признать попытку вмешательства РФ в президентские выборы в Америке 2016 года. С таким призывом к американскому лидеру выступили представители Республиканской партии, в числе которых экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни и сенатор Джон Маккейн, передаёт телекомпания ABC.

— Никто не предполагает, что это действительно повлияло на результаты (выборов. — Прим. ред.), однако русские пытались оказать влияние на результат, — утверждал Ромни.

Политик также заявил, что Трампу не следует называть новости о возможном вмешательстве РФ "фейковыми", так как тем самым он только больше привлекает к ним внимание.

— Президент должен прямо заявить: "Это вопиюще", — считает Ромни.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм в свою очередь считает, что президент должен ужесточить санкции против России. Соответствующий законопроект он подготовил вместе с сенатором от штата Аризона Джоном Маккейном.

Домыслы о вмешательстве России в президентские выборы США уже давно муссируются в Новом Свете. Ранее аналогичное мнение высказывала бывший кандидат на пост президента Хиллари Клинтон. Однако позже американские спецслужбы заявили, что подобные выводы преждевременны и никаких доказательств участия российской стороны в выборах у них нет. Россия обвинения в свой адрес также неоднократно опровергала.