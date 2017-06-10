В Марави боевики убили 13 филиппинских морпехов

Тринадцать филиппинских морских пехотинцев погибли в боях с боевиками при попытке освободить захваченный город Марави. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на подполковника Джо-Ара Херреру.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте ввёл военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, которая поддерживает ИГИЛ*. Более подробную информацию о происходящем на Филиппинах читайте в нашей текстовой трансляции.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.