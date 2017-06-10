Россия заплатила $300 тысяч за товарищеский матч с Чили

Сообщается, что принимающая сторона взяла на себя обязательства выплатить половину этой суммы авансом, а остальное — после игры.

Товарищеский матч сборных по футболу России и Чили, который завершился накануне в Москве со счётом 1:1, обошёлся принимающей стороне в 300 тысяч долларов США. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Как отмечается, чилийская сборная потребовала оплату перелёта, проживания, питания. Также российская сторона должна была обеспечить гостей автобусом для проезда, стадионом для тренировок и даже оплатить налоговые сборы.

Чилийская сборная потребовала $150 тысяч долларов в качестве предоплаты. Остальная часть должна быть переведена на её счета в течение месяца.