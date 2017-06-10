В выходные москвичей ожидают грозы

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В выходные москвичей ожидают грозы

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Молния над Останкинской телебашней в Москве. Фото: © РИА Новости/Денис Мурин

Циклон, пришедший с Киева, может принести грозовые тучи в южную часть российской столицы.

Циклон, бушующий на юге от Московской области, может принести грозы и в российскую столицу. Особенно вероятно появление грома и молний в южных районах города. Как рассказал Лайфу заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, циклон идёт из Киева и пройдёт южнее Москвы.

— Грозы бушуют в Липецке, Волгограде, Рязани, Туле, Калуге. Поэтому с юга области и на Москву может выйти куче-дождевое облако, одно или два, и где-то может пройти небольшой дождик и отдельные грозы, — заявил Анатолий Цыганков.

Тем не менее эксперт заверил, что несмотря на это ближайшие выходные будут тёплыми — температура днём будет подниматься до 22 градусов. Особенно тепло будет 12 числа — столбики термометров могут подняться до 27 градусов.

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