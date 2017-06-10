Советник Мэй ушёл в отставку после провальных выборов

После откровенно неудачных для Консервативной партии парламентских выборов 8 июня, аппарат Терезы Мэй покинули уже двое соруководителей.

Советник премьер-министра Британии Ник Тимоти ушёл в отставку после провала Консервативной партии на выборах. Об этом сам Тимоти написал в авторской колонке на официальном сайте партии. Политик отметил, что результат выборов "стал большим разочарованием".

— Что стоит за этим результатом, без сомнений, станет предметом детального анализа на многие месяцы. Моя немедленная реакция на это тем не менее такова, — написал Тимоти.

Свой пост по той же причине покинула ещё одна советница Мэй — Фиона Хилл. Перед уходом Хилл заявила, что для нее было большой честью работать с "таким превосходным премьер-министром", как Тереза Мэй.

Досрочные парламентские выборы явно не оправдали надежд премьер-министра Британии. Голосование не укрепило, а напротив, ослабило позиции Консервативной партии, лидером которой является Тереза Мэй. Несмотря на победу в выборах, партия утратила абсолютное большинство мандатов. Теперь в Британии возникла ситуация так называемого "подвешенного парламента".