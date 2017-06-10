Трёхлетний сын сотрудницы Белого дома сделал весёлую запись в её Twitter

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Трёхлетний сын сотрудницы Белого дома сделал весёлую запись в её Twitter

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Сара Сандерс. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Твит вызвал настоящий бум в соцсетях — за пару часов его репостнули несколько тысяч пользователей.

Трёхлетний сын первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс играл с оставленным мамой телефоном и оставил в её официальном "твиттере" весёлое сообщение, состоящее из несвязных букв, цифр и смайликов. Твит вызвал настоящий бум в соцсетях — за пару часов его репостнули несколько тысяч пользователей.

Интернет-юзеры гадали, что одна из представительниц Белого дома хотела сказать своим загадочным посланием. Разгадку подсказала сама Хакаби Сандерс.

— Вот что происходит, когда твой трёхлетка крадёт твой телефон, — подписала она.

Кстати, совсем недавно промах в социальных сетях допустил американский президент Дональд Трамп, употребив в одной из своих записей таинственное слово covfefe, породившее массу домыслов.

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