Трёхлетний сын сотрудницы Белого дома сделал весёлую запись в её Twitter

Твит вызвал настоящий бум в соцсетях — за пару часов его репостнули несколько тысяч пользователей.

Трёхлетний сын первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс играл с оставленным мамой телефоном и оставил в её официальном "твиттере" весёлое сообщение, состоящее из несвязных букв, цифр и смайликов. Твит вызвал настоящий бум в соцсетях — за пару часов его репостнули несколько тысяч пользователей.

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#lolaklkk⛲️ — Sarah H. Sanders (@SHSanders45) 10 июня 2017 г.

Интернет-юзеры гадали, что одна из представительниц Белого дома хотела сказать своим загадочным посланием. Разгадку подсказала сама Хакаби Сандерс.

— Вот что происходит, когда твой трёхлетка крадёт твой телефон, — подписала она.

Кстати, совсем недавно промах в социальных сетях допустил американский президент Дональд Трамп, употребив в одной из своих записей таинственное слово covfefe, породившее массу домыслов.