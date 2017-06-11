Глава МВД объявил о завершении спецоперации в подмосковном Кратове

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что спецоперация в посёлке Кратово Московской области завершена.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в посёлке Кратово Раменского района в результате спецоперации МВД России и Росгвардии был ликвидирован "раменский стрелок" — 50-летний экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков. По последним официальным данным, он убил четырёх человек и ранил двоих.

Колокольцев сообщил, что в ходе спецоперации пострадали четверо сотрудников спецподразделений. По его словам, у них лёгкие ранения, их жизни ничего не угрожает.

Глава МВД заверил, что в ходе следствия будут установлены все мотивы расстрела людей в посёлке Кратово.