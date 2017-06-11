Члены правительства попросили Бориса Джонсона заменить Мэй на посту премьера

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Члены правительства попросили Бориса Джонсона заменить Мэй на посту премьера

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Фото: © REUTERS/Jack Hill

Недовольство Мэй вызвано неудачными для Консервативной партии выборами в британский парламент.

Пять членов кабинета министров призвали главу МИД Великобритании Бориса Джонсона бросить вызов Терезе Мэй и в конечном итоге заменить её на посту премьера. Об этом сообщает издание Sunday Times.

— Несколько высокопоставленных чиновников заявили о своей лояльности к Борису Джонсону на уровне кабинета министров, — приводит газета слова своего источника.

Недовольство Терезой Мэй вызвано неудачными для Консервативной партии выборами в британский парламент — несмотря на одержанную победу, партия утратила абсолютное большинство мандатов.

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