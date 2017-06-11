Порошенко поздравил украинцев с вступившим в силу безвизом в ЕС

Президент Украины Пётр Порошенко через "Твиттер" поздравил своих сограждан со вступившим в силу безвизовым режимом со странами Евросоюза.
Безвізовий режим для України запрацював!— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 июня 2017 г.
Слава Європі! Слава Україні! pic.twitter.com/SZq2BLWlAI
Напомним, с 11 июня граждане Украины смогут посещать государства — члены ЕС и страны Шенгенского соглашения без получения виз. Правда, речь идёт лишь о краткосрочных поездках на срок не более 90 суток. Для визита на больший срок виза всё-таки нужна.
Напомним, чуть ранее радостный Порошенко простился с Россией строкой из произведения Михаила Лермонтова.
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