Порошенко поздравил украинцев с вступившим в силу безвизом в ЕС

С сегодняшнего дня граждане Украины смогут совершать краткосрочные поездки в страны ЕС и Шенгенского соглашения без получения виз.

Президент Украины Пётр Порошенко через "Твиттер" поздравил своих сограждан со вступившим в силу безвизовым режимом со странами Евросоюза.

Безвізовий режим для України запрацював!



Слава Європі! Слава Україні! pic.twitter.com/SZq2BLWlAI — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 июня 2017 г.

Напомним, с 11 июня граждане Украины смогут посещать государства — члены ЕС и страны Шенгенского соглашения без получения виз. Правда, речь идёт лишь о краткосрочных поездках на срок не более 90 суток. Для визита на больший срок виза всё-таки нужна.

Напомним, чуть ранее радостный Порошенко простился с Россией строкой из произведения Михаила Лермонтова.