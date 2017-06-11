Лондонский террорист пытался устроиться охранником на Уимблдон

Как пишет Telegraph, мужчина, возможно, хотел устроить атаку на теннисном турнире.

Один из террористов, устроивших атаку в Лондоне, пытался устроиться на работу в охранную фирму, сотрудники которой работают на теннисном турнире Уимблдон. Об этом пишет Telegraph.

По данным газеты, 27-летний британец пакистанского происхождения Хурам Шазад Батт собирался на собеседование в конце июня.

Сейчас полицейские проводят расследование, чтобы узнать, зачем мужчина хотел получить эту работу. Как пишет Telegraph, Батт, возможно, планировал устроить атаку на теннисном турнире. Однако после трагедии в Манчестере он решил ускорить развитие событий и организовать теракт на Лондонском мосту.

Напомним, в начале июня автомобиль врезался в толпу в Лондоне, после чего террористы напали с ножами на прохожих. В результате трагедии погибло восемь человек.

22 мая в Манчестере во время концерта Арианы Гранде произошёл теракт. Подрыв произвёл смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.