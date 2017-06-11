Сотрудников Росгвардии и МВД наградят за спецоперацию в Раменском

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Сотрудников Росгвардии и МВД наградят за спецоперацию в Раменском

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Сотрудники Росгвардии стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

При обезвреживании "раменского стрелка" лёгкие ранения получили несколько правоохранителей.

Сотрудников Росгвардии и МВД представят к государственным и ведомственным наградам за обезвреживание жителя подмосковного посёлка Кратово, убившего нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Как отмечается, командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженности удалось избежать потерь и серьёзных ранений среди личного состава.

В ведомстве добавили, что при обезвреживании "раменского стрелка" лёгкие ранения получили четыре сотрудника Росгвардии.

Напомним, сегодня ночью полиция ликвидировала Игоря Зенкова, который забаррикадировался в своём доме и открыл стрельбу по прохожим.

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