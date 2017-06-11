"Раменский стрелок" семь лет страдал тяжёлой депрессией

На этом фоне у мужчины развилась бессонница, и он мог не спать по несколько суток.

Игорь Зенков, устроивший вчера стрельбу в Раменском, на протяжении семи лет страдал тяжёлой депрессией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На этом фоне у мужчины развилась бессонница, он жаловался своему отцу, что порой не спит по несколько суток. Но в последние дни его состояние резко обострилось.

Подмосковные следователи уже допросили отца Зенкова. С ним мужчина виделся редко, чаще созванивался по телефону. Но на допросе Зенков-старший подробно рассказал о том, что происходило с его сыном в последние дни. Он подтвердил: всё началось с того, что Игоря в очередной раз разозлила тень соседского дома, падающая на его участок. Тогда мужчина решил окончательно выяснить отношения с соседями. С матерью Зенкова следователям пока связаться не удалось, несмотря на разрозненную информацию о том, что её в момент пожара дома не было.

Напомним, накануне в Раменском мужчина забаррикадировался в своём доме и устроил стрельбу по прохожим. В результате были убиты четыре человека и несколько пострадали. Позже стрелка ликвидировали.