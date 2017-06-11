"Раменский стрелок" несколько часов прятался от силовиков в колодце

В этот момент правоохранители думали, что он мог сбежать и уехать в Москву, объявив его в розыск.

"Раменский стрелок" Игорь Зенков на протяжении нескольких часов прятался от бойцов Росгвардии и полицейских в колодце около дома, куда успел спуститься в тот момент, когда бросил в силовиков гранату. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

При обследовании территории полицейские случайно наткнулись на колодец, в котором прятался Зенков. Впоследствии подозреваемый был ликвидирован.

Напомним, что жертвами Игоря Зенкова, который устроил стрельбу в пригороде подмосковного Раменского, стали четыре человека. Кроме того, четырёх бойцов Росгвардии стрелок успел ранить.

Как стало известно, всех оперативников, которые принимали участие в ликвидации Зенкова, представят к наградам.