"Раменский стрелок" несколько часов прятался от силовиков в колодце

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"Раменский стрелок" несколько часов прятался от силовиков в колодце

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В этот момент правоохранители думали, что он мог сбежать и уехать в Москву, объявив его в розыск.

"Раменский стрелок" Игорь Зенков на протяжении нескольких часов прятался от бойцов Росгвардии и полицейских в колодце около дома, куда успел спуститься в тот момент, когда бросил в силовиков гранату. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

<p>Игорь Зенков. Фото: © Mash</p>

При обследовании территории полицейские случайно наткнулись на колодец, в котором прятался Зенков. Впоследствии подозреваемый был ликвидирован.

<p>Фото: © Mash</p>

Напомним, что жертвами Игоря Зенкова, который устроил стрельбу в пригороде подмосковного Раменского, стали четыре человека. Кроме того, четырёх бойцов Росгвардии стрелок успел ранить.

<p>Колодец, в котором прятался Игорь Зенков. Фото: © Mash</p>

Как стало известно, всех оперативников, которые принимали участие в ликвидации Зенкова, представят к наградам.

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