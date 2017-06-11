"Раменский стрелок" оказался чёрным копателем

Руины его сгоревшего дома напоминали декорации к кинофильму Фёдора Бондарчука "Сталинград".

Следователи обнаружили на месте пепелища, где находился дом Игоря Зенкова, ставшего известным как "раменский стрелок", большое количество предметов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, Зенков был чёрным копателем и приносил с раскопок из леса множество предметов, которые впоследствии хранил в своём доме.

Напомним, что накануне бойцы Росгвардии совместно с полицейскими и спецслужбами провели спецоперацию по ликвидации Игоря Зенкова. Мужчина открыл беспорядочную стрельбу по своим соседям из винтовки, в результате чего четыре человека погибли.