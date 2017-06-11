Могерини заявила, что от безвиза выигрывает и Украина, и Евросоюз

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что отмена виз для украинских граждан даст новые возможности для обеих сторон. Её официальный комментарий размещён на странице представительства ЕС в Киеве.

Она подчеркнула, что Украина осуществила реформы, которых требовали её граждане. И ЕС, в свою очередь, тоже выполнил своё обещание.

— Для нас это ситуация, когда выигрывают обе стороны. Она создаст новые возможности для всех нас, усилит наши экономики, нашу безопасность и нашу дружбу, — заявила Могерини.

Напомним, украинцы официально смогут ездить в ЕС без визы с 11 июня. В честь этого Пётр Порошенко сегодня открыл дверь в Европу и обнялся с президентом Словакии.