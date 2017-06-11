Участник несанкционированного митинга Навального чуть не взорвал сам себя

Школьник нашёл в Интернете советы по созданию взрывчатого вещества и решил им уничтожить свои учебники.

Стали известны новые подробности о подростке, который минувшей ночью устроил взрыв в своей квартире, из-за чего лишился кисти. Оказалось, что 14-летний школьник был одним из участников акции протеста, которую оппозиционер Алексей Навальный организовал в Москве 26 марта этого года. Подросток был одним из тех, кого тогда задержала полиция.

Напомним, минувшей ночью в квартире на Покровском бульваре прогремел взрыв. Сообщалось, что мальчик нашёл в Интернете пособие по созданию взрывчатого вещества и попытался уничтожить свои учебники.

В результате он лишился одной кисти и был доставлен в Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.