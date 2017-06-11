Число погибших в аварии с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до десяти

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Число погибших в аварии с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до десяти

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По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся на обочине.

По уточнённым данным, в результате аварии с автобусом в селе Хохотуй Забайкальского края погибло десять человек. Ранее сообщалось о восьми погибших. 24 человека уже госпитализированы, ещё 17 распределяют между медучреждениями. Всего в автобусе находился 51 человек.

<p>Фото: Google Maps</p>

По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что водитель не справился с управлением. Пострадавшие доставлены в больницу в Петровск-Забайкальске. На месте аварии работают спасатели, пожарные и сотрудники полиции.

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