Число погибших в аварии с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до десяти

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся на обочине.

По уточнённым данным, в результате аварии с автобусом в селе Хохотуй Забайкальского края погибло десять человек. Ранее сообщалось о восьми погибших. 24 человека уже госпитализированы, ещё 17 распределяют между медучреждениями. Всего в автобусе находился 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что водитель не справился с управлением. Пострадавшие доставлены в больницу в Петровск-Забайкальске. На месте аварии работают спасатели, пожарные и сотрудники полиции.