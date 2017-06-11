В перевернувшемся в Забайкалье автобусе находились паломники

В салоне находился 51 пассажир. В результате аварии десять человек погибли, остальные получили травмы и в настоящее время распределяются по близлежащим больницам.

Как стало известно Лайфу, в перевернувшемся в Забайкальском крае автобусе находились паломники. Они направлялись к святым местам в Читу. Автобус был взят в аренду.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

В настоящее время на месте ДТП работают спасатели, пожарные и сотрудники полиции. Уточняются обстоятельства произошедшего.