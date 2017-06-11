В Забайкалье с места ДТП эвакуированы 34 человека

Медики оценивают их состояние как тяжёлое и крайне тяжёлое, несколько человек планируется транспортировать в Читу.

С места ДТП в Забайкалье, где попал в аварию пассажирский автобус, эвакуированы 34 человека. Как сообщили в Минздраве РФ, все пострадавшие доставляются бригадами скорой помощи в Центральную районную больницу города Петровска-Забайкальского.

В ведомстве отметили, что врачи оценивают состояние эвакуированных людей как тяжёлое и крайне тяжёлое. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос медицинской эвакуации нескольких пострадавших в Читу.

В Минздраве также отметили, что 10 человек погибли в результате полученных травм, несовместимых с жизнью.

Профильные федеральные специалисты получили от главы Минздрава Вероники Скворцовой распоряжение об оказании необходимого содействия региональным коллегам.