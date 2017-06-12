"Питтсбург" в пятый раз в своей истории выиграл Кубок Стэнли

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"Питтсбург" в пятый раз в своей истории выиграл Кубок Стэнли

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Нападающий "Питтсбург пингвинз" Патрик Хёрнквист (на снимке — справа) забивает шайбу в ворота "Нэшвилла". Фото: © Jerry Lai/USA TODAY Sports/REUTERS

Российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин стал трёхкратным обладателем престижного трофея.

Хоккейный клуб "Питтсбург пингвинз" обыграл "Нэшвилл предаторз" в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и в пятый раз в своей истории стал обладателем престижного трофея.

Первый и второй период прошли на высоких скоростях и в упорной борьбе, однако заброшенных шайб зрителям пришлось ждать до 59-й минуты — отличился Патрик Хёрнквист. После этого "хищники" заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако это привело лишь к тому, что точку в матче, а вместе с этим и в сезоне на 60-й минуте поставил Карл Хагелин.

"Питтсбург" выиграл Кубок Стэнли второй год подряд, чего не случалось уже 20 лет — последний раз такое удавалось в 1997–98 годах "Детройт рэд уингз". Российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин стал трёхкратным обладателем престижного трофея.

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