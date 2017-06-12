Колокольцев: Все призывы, которые нарушают законы, являются провокационными

Ранее ГУ МВД России по Москве обратилось к москвичам и попросило соблюдать меры предосторожности, принимая решение об участии в сегодняшней несогласованной акции на Тверской.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в разговоре с Лайфом заявил, что в отношении митингующих нарушителей полицейские будут действовать "в соответствии с действующим законодательством".

Отметим, руководитель ФСБ Александр Бортников также прокомментировал призывы оппозиции выходить не на согласованный митинг на проспекте Сахарова, а на Тверскую. Он напомнил, что "всем нужно соблюдать закон".