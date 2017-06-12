Со вторника в Москве начнётся похолодание

Всю рабочую неделю в Москве будут бушевать грозы. Самым холодным днём станет четверг — ночная температура опустится до +7 градусов.

Летнее тепло в Москве продержится в течение праздничного дня, однако уже со вторника, 13 июня, начнётся сильное похолодание. Об этом Лайфу сообщил синоптик погодного центра "Фобос " Михаил Леус.

— Оставшуюся часть праздничного дня по области сохраняется переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, ближе к вечеру не исключены локальные грозы, — рассказал Леус.

При этом температура воздуха в столице остаётся высокой — +23...+25 градусов, по области ожидается от 21 до 26 градусов тепла. А вот уже во вторник столбики термометров стремительно поползут вниз. Дожди станут более интенсивными и охватят практически всю территорию региона, вновь не исключены грозы. Температура в столице составит +16...+18 градусов. По области будет от 14 до 19 градусов тепла.

— Очень низкое давление ожидается во вторник, — добавил эксперт. — Барометры в Москве покажут 732 миллиметра ртутного столба.

Похолодание продолжится в среду — ночью температура составит 10 градусов. Самым холодным днём недели станет четверг. Ночью в Москве будет не выше +7...+9 градусов. Днём — всего лишь +15...+16 градусов.

— С пятницы погода улучшится, дожди полностью прекратятся, температура воздуха начнёт повышаться и к первому выходному в столице днём составит уже +21...+23 градуса, — обнадёжил Михаил Леус.