Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты на Украине

Теперь за публичную демонстрацию ленты грозит штраф от 850 до 2500 гривен (от 1800 до 5400 рублей) или арест до 15 суток.

Сегодня Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому на Украине запрещается производить и использовать георгиевскую ленту. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Так, документ предусматривает наказание за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или административного ареста на срок до 15 суток. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается вдвое.

Отмечается, что данные ограничения не распространяются на случаи использования георгиевской ленты на документах государственных органов, выданных до 1991 года, в экспозициях музеев, на оригиналах боевых знамён и проч.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Береза признался, что готов расстреливать из пулемёта за ношение георгиевской ленты.