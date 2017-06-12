Следователи изымают документы компании, автобус которой перевернулся под Томском

Читайте также

Следователи изымают документы компании, автобус которой перевернулся под Томском

1053

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В результате серьёзной аварии погиб пятимесячный ребёнок. Ещё 24 человека получили ранения.

Сегодня следователи пришли с обысками в компанию, чей автобус опрокинулся в Томской области, и изымают там служебную документацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— Проводится проверка по факту ненадлежащего оказания услуг компанией-перевозчиком, повлёкшего в результате опрокидывания рейсового автобуса на трассе Томск — Колпашево гибель пятимесячного младенца и травмирование пассажиров, — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ДТП с участием пассажирского автобуса в Томской области произошло сегодня. В результате случившегося погиб пятимесячный ребёнок.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!