Следователи изымают документы компании, автобус которой перевернулся под Томском

В результате серьёзной аварии погиб пятимесячный ребёнок. Ещё 24 человека получили ранения.

Сегодня следователи пришли с обысками в компанию, чей автобус опрокинулся в Томской области, и изымают там служебную документацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— Проводится проверка по факту ненадлежащего оказания услуг компанией-перевозчиком, повлёкшего в результате опрокидывания рейсового автобуса на трассе Томск — Колпашево гибель пятимесячного младенца и травмирование пассажиров, — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ДТП с участием пассажирского автобуса в Томской области произошло сегодня. В результате случившегося погиб пятимесячный ребёнок.