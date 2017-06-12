МВД насчитало 1 тыс. человек на согласованной акции на проспекте Сахарова

По данным ГУ МВД России по Москве, в согласованном властями оппозиционном мероприятии на проспекте Академика Сахарова принимают участие около тысячи человек.
— Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности, — отмечается в сообщении.
Напомним, изначально именно на проспекте Сахарова должен был проходить митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального. Накануне вечером политик сообщил об изменении планов и позвал единомышленников на Тверскую. При этом противники программы реновации в Москве приняли решение провести акцию в согласованном месте.
В результате Навальный до Тверской не доехал: его задержали ещё в подъезде дома, где он снимает квартиру.
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