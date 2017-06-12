Навального задержали в подъезде его дома

Оппозиционер Алексей Навальный задержан. Об этом сообщила жена политика. Он был задержан в подъезде дома на Автозаводской, где снимает квартиру.

— Он просил передать, что планы не меняются: Тверская, — написала она.

Имеется в виду неизменное намерение оппозиционеров провести акцию протеста не на проспекте Сахарова, где её согласовали власти Москвы, а на улице Тверской, где сегодня проходят массовые гулянья жителей и гостей города, приуроченные ко Дню России.

Ранее о том, что намерения оппозиции являются провокационными, ранее заявили также глава МВД Владимир Колокольцев и глава ФСБ Александр Бортников.

А в столичной полиции отмечали, что будут пресекать любые провокационные действия участников митинга.