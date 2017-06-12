Число участников митинга на проспекте Сахарова в Москве возросло до 1800 человек

Изначально здесь же должны были собраться сторонники Алексея Навального, однако в последний момент он попросил их ехать на Тверскую.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, число участников санкционированного митинга на проспекте Сахарова в Москве увеличилось до 1800 человек.

К настоящему моменту никаких нарушений общественного порядка на месте проведения акции не зафиксировано.

Напомним, что ранее полицейские сообщали, что на митинг прибыло около 1000 человек, однако с каждым часом количество демонстрантов увеличивалось.