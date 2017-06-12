В Киеве провели митинг в поддержку акции Навального

Сегодня в Киеве несколько активистов вышли на митинг, чтобы поддержать акцию протеста российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает "Радио Свобода", это были ветераны и участники силовой операции, которую Киев проводит в Донбассе.

Собравшиеся заявили, что они "неравнодушные люди", пришедшие, чтобы поддержать россиян, которые "уважают себя и другие нации". По их словам, о митинге Навального они узнали из социальных сетей.

Напомним, сам Алексей Навальный и много его сторонников были сегодня задержаны в Москве. Вместо того чтобы проводить акцию в согласованном властями месте — на проспекте Сахарова, — они решили отправиться на Тверскую улицу, где проходили народные гулянья.