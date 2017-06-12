Навальный задержан за неповиновение полиции и нарушения при организации митинга

Также протокол будет составлен по статье о неповиновении законным требованиям сотрудника правоохранительных органов.

Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве по части 8 статьи 20.2 ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов"). Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.

Отмечается, что Навальный доставляется в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях. Материалы затем будут переданы в суд для принятия решения в отношении задержанного.

Лайф сообщал, что Навальный был задержан в подъезде дома, где он снимает квартиру. Ранее оппозиционер призвал своих сторонников в рамках сегодняшней акции протеста в Москве идти не на проспект Сахарова, где митинг согласован властями, а на улицу Тверскую, где сегодня проходят массовые гулянья в связи с празднованием Дня России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости провокаций и незаконных действий на акциях протеста в Москве.