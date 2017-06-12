Песков заявил о недопустимости провокаций в ходе митинга в Москве

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Песков заявил о недопустимости провокаций в ходе митинга в Москве

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Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости провокаций и незаконных действий на акциях протеста в Москве. Так он прокомментировал намерение оппозиции перенести свой согласованный на проспекте Сахарова митинг на Тверскую улицу.

— Важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий, — сказал Песков "Дождю".

О том, что намерения оппозиции являются провокационными, ранее заявили также глава МВД Владимир Колокольцев и глава ФСБ Александр Бортников. В ГУ МВД РФ отмечали, что столичная полиция будет пресекать любые провокационные действия участников митинга. Отметим, что сегодня на Тверской улице проходят народные гуляния, приуроченные ко Дню России.

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